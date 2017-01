Samsung: Smartwatch Gear ab sofort mit Apples iPhone kompatibel

Samsung öffnet seine Computeruhr Gear für das iPhone und Apples Betriebssystem iOS. So ist die Smartwatch der Südkoreaner ab sofort mit der Konkurrenz kompatibel.



Samsung öffnet seine Computeruhren Gear S2 und S3 sowie die Gear Fit für Apples Betriebssystem und das iPhone. Ab sofort seien die Wearables auch mit Apples iOS (ab Version 9) kompatibel, kündigte Samsung am Montag an. Die nötigen Apps für die Verbindung des iPhones mit den auf Samsungs eigenem Betriebssystem Tizen basierenden Uhren stünden im App Store bereit. Mit den Gear-Modellen steht Samsung im noch relativ jungen Markt der Wearables in direkter Konkurrenz zu Apples Computer-Uhr Watch.