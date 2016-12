Samsung-Zahlungen an Apple könnten reduziert werden

Im Patentstreit zwischen den Smartphone-Giganten Samsung und Apple wurde eine neue Runde eingeläutet. Die Zahlungen, die Samsung an Apple wegen des kopierten Designs des iPhones zu entrichten hat, könnten nach einer aktuellen Gerichtsentscheidung reduziert werden.



Samsung bekommt eine neue Chance, die Zahlungen an Apple im jahrelangen Patentstreit der beiden Smartphone-Riesen zu verringern. Das Oberste Gericht der USA hob eine Entscheidung auf, nach der die Südkoreaner Apple rund 400 Millionen Dollar für das Kopieren des iPhone-Designs zahlen sollten. Die obersten Richter beschlossen am Dienstag, dass über die Grundlage für die Berechnung der Summe in einer vorherigen Instanz neu entschieden werden müsse.