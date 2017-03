Samsung bringt "Galaxy S8" auf den Markt

Das neue Flaggschiff in Samsungs Smartphone-Flotte wird ab Ende April im Handel erhältlich sein. Es wird einige neue Features mit an Bord haben und soll auch einen garantiert sicheren Akku haben.



Das Samsung "Galaxy S8" ist ab sofort über die Homepage des koreanischen Herstellers vorbestellbar. Am 29. April kommt es dann in die deutschen Läden. Nach dem Skandal um brennende Akkus bei dem Modell "Note 7" versucht Samsung mit dem "Galaxy S8" sein Image wieder aufzupolieren.