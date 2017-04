Samsung bringt Sprachassistent für Galaxy S8 erst zum Jahresende

Sprachassistenten sind schwer in Mode, egal ab Siri oder Alexa. Auch Samsung will sein neues Smartphone Galaxy S8 mit einer eigenen Variante ausstatten. Eine deutsche Variante von "Bixby" wird es jedoch erst gegen Ende des Jahres geben.



Bei seinem neuen Smartphone-Flaggschiff Galaxy S8 will Samsung auch mit dem neuen Sprachassistenten "Bixby" gegen die Konkurrenz punkten. Doch in deutscher Sprache dürfte "Bixby" in vollständigem Funktionsumfang erst im vierten Quartal 2017 verfügbar sein. Das zumindest erklärt Samsung auf seinen Online-Service-Seiten, wie auch das IT-Online-Magazin "Golem.de" am Montag berichtete. Offiziell hatte das südkoreanische Unternehmen bislang noch keinen Start-Termin für Deutschland bekannt gegeben. Das Galaxy S8 soll Ende April in Deutschland in den Handel kommen.