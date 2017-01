Samsung erklärt Grund für Akku-Probleme beim Galaxy Note 7

Der Start seines neuen Smartphone-Flaggschiffes entwickelte sich für Samsung zum Debakel. Am Montag wollen die Südkoreaner darüber informieren, wie es beim Galaxy Note 7 zu den Bränden kommen konnte.



Samsung will nach monatelangen Untersuchungen den Grund für die Brände bei seinem Vorzeige-Smartphone Galaxy Note 7 nennen. Der Bericht soll am Montagmorgen (ab 2.00 MEZ) bei einer Pressekonferenz im südkoreanischen Seoul vorgestellt werden. Nach Informationen des "Wall Street Journal" war es bei einigen Batterien die abweichende Größe, die zur Überhitzung führte. Bei anderen habe es Produktionsfehler gegeben, schrieb die Zeitung am Freitag unter Berufung auf informierte Personen.