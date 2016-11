Samsung erwägt Konzernaufspaltung

Der koreanische Industrie- und Elektronikkonzern Samsung denkt offen über eine mögliche Aufspaltung nach. Zunächst müssen dafür rechtliche und finanzielle Aspekt geprüft werden.



Der Smartphone-Marktführer Samsung denkt nach eigenen Angaben über eine weitere Vereinfachung seiner Unternehmensstruktur durch Aufspaltung nach. Das könne die Bildung einer Dachgesellschaft einschließen, teilte der südkoreanische Technologie-Riese am Dienstag mit, der auch die Nummer Eins bei Speicherchips und Fernsehern ist. Samsung reagierte damit unter anderem auch auf Forderungen des US-Investors Elliot Management, der Aktionär bei Samsung Electronics ist, nach einem Konzernumbau.