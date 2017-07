Samsung erzielt operativen Gewinn auf Rekordniveau

Zuletzt war Südkoreas Technologiegigant vor allem wegen brennender Akkus in den Schlagzeilen - nun gibt es wieder gute Nachrichten. Doch die Einführung neuer Smartphone-Modelle ist nicht kostenlos.



Samsung hat dank guter Geschäfte der Chipsparte und Erfolg mit dem neuesten Smartphone-Modell S8 von April bis Juni so viel verdient wie noch nie in einem Quartal. Der Überschuss sei um 89 Prozent auf 11 Billionen Won (8,65 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Apple-Rivale am Donnerstag in Seoul mit.



Der Gewinn stieg damit stärker als der Umsatz, bei dem Samsung einen Anstieg um ein Fünftel auf 61 Billionen Won verbuchen konnte. Vor allem im Halbleitergeschäft legte Samsung deutlich zu. Der Bereich ist der mit Abstand wichtigste Gewinnbringer des Konzerns, der neben Chips und Handys zum Beispiel auch noch Fernseher oder Haushaltsgeräte wie Kühlschränke herstellt.