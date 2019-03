Samsung kooperiert mit Waipu.tv

Eine neue Kooperation macht es möglich: Käufer aller in Deutschland gelieferten Samsung Samrt-TVs ab Modelljahr 2019 erhalten kostenlos Waipu.tv für sechs Monate zu Ihrem neuen Fernsehgerät.



Kunden profitieren damit von modernster Smart TV-Technologie in Kombination mit dem zukunftsicheren Empfangsweg über IPTV, informierte der koreanische Unterhaltung-Elektroni-Konzern am Mittwoch. Durch die Integration in den Samsung Smart Hub und die Verbindung über WLAN entfällt zusätzliche Verkabelung.