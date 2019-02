Samsung schreibt Geschichte mit faltbaren Smartphone-Display

Es ist kompakt. Es ist innovativ. Es ist faltbar. Das neue "Foldable" von Samsung ist auf dem Markt.



Zusammengeklappt ist es so groß wie ein gewöhnliches Smartphone. Aber wird es wie ein Buch aufgeklappt, eröffnet sich im Inneren auf einmal ein 7,3 Zoll (18,5 cm) großer Bildschirm, auf dem bis zu drei Apps gleichzeitig laufen können. Die Rede ist von dem neuen Galaxy Fold - dem "Foldable".