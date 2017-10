Samsung stockt Angebot um Shazam auf

Mit einer neuen Spielerei rüstet Samsung derzeit seine TVs nach. Shazam bietet die Möglichkeit, Lieder zu identifizieren und zu finden.



Wer sich für Musik begeistert, dürfte über das neue Angebot von Samsung ganz froh sein. Der Elektronikhersteller bietet seinen Kunden künftig den Dienst Shazam. Über diesen lassen sich innerhalb weniger Klicks Lieder identifizieren, die in TV-Sendungen oder Filmen abgespielt werden.