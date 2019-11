Samsung und die vollständige Abschaffung der Privatsphäre

Geht es nach dem südkoreanischen Hersteller Samsung, sollen elektronische Helfer im Smart Home im Jahr 2025 nicht nur vernetzt sein, sondern in einem Komplettsystem namens Next integriert sein.



Diese Vision hat David Eun, Innovations-Chef von Samsung Electronics, auf dem Web Summit in Lissabon vorgestellt. Dabei erweiterte er seine Ansichten, die er bereits im März auf der Collision Conference in Toronto vorgetragen hatte.