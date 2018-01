Samsung unter Druck – UKW-Chip in Smartphones wird aktiviert

Samsung aktiviert den UKW-Chip in seinen kommenden Smartphone-Generationen. Digitalradio bleibt außen vor. Der Grund dafür liegt bei den Telekommunikationsunternehmen.



Schon länger ist bekannt, dass in den Smartphones von Samsung ein Chip schlummert, der UKW-Empfang ermöglicht. Ja selbst digitaler Radioempfang ist mit vielen Geräten machbar – zumindest in der Theorie. Bisher wurde der Chip aber nicht aktiviert, obwohl man damit wesentlich energiesparender und ohne Datenverbrauch Radio hören könnte als per Internet.