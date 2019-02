Samsungs Sprachassistent Bixby kann jetzt auch Deutsch

Samsung will mit Sprachassistent Bixby in Europa durchstarten. Mit einiger Verspätung schickt der koreanische Tech-Konnzern seinen Sprachassistenten auch in hierzulande in den Kampf um Marktanteile.



Mit besonders intelligenten und lernenden Funktionen soll es das neue Bixby mit Googles Assistant, Amazons Alexa, Siri von Apple oder Cortana von Microsoft aufnehmen. Nach einer Beta-Test-Phase sei die Software nun auch in Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch verfügbar, teilte das Unternehmen am Dienstag auf dem Mobile World Congress in Barcelona mit.



Seit dem 20. Februar laufe Bixby offiziell auf allen Geräten der Serie Galaxy S8, S9 sowie der neuen S10-Serie. Die Geräte Note 8 und Note 9 mit der neusten Android-Software Pie unterstützten Bixby ebenfalls.