Samsungs neues Smartphone Galaxy S9 ab sofort im Handel

Samsungs Herausforderer für iPhone X steht bereit - an diesem Freitag kommt das Galaxy S9 offiziell in den Handel.



Samsung setzt im schwierigen Smartphone-Markt viel Hoffnung auf seine neuen Flaggschiffe Galaxy S9 und S9+. Vor allem mit neuen Kommunikations- und Kamerafunktionen sollen die Geräte punkten.



"Heutzutage kommunizieren Verbraucher immer weniger über Anrufe und Textnachrichten, sondern vermehrt visuell, mit Hilfe von Selfies, Emojis, GIFs oder Video", sagte Martin Börner, Chef von Samsung Deutschland. Dementsprechend sei die Kameraqualität eines der entscheidenden Kaufkriterien.