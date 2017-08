Samung startet Smart-TV-Angebot TV Plus

Testphase vorüber - TV Plus wird mithilfe eines gut ausgestatteten Partners breiter aufgestellt. Die firmeneigene Plattform läuft exklusiv auf Samsung-Smart-TVs.



TV Plus ist zwar bereits im Januar 2017 in Deutschland gestartet, jedoch vorerst nur im Testlauf. Der Coup an der Sache soll laut Samsung eigentlich der Zugang zu mannigfachen UHD- und HDR-Inhalten sein. Zu Beginn der Probephase gab es jedoch lediglich ein eingeschränktes Angebot aus dem Oeuvre des Partners Rakuten TV.