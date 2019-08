Sandmännchen: Pittiplatsch-Neuauflage mit neuen Figuren

Der Sandmännchen-Klassiker Pittiplatsch kommt im Herbst nach fast 30 Jahren mit neuen Folgen. Ein Puppenbauer präsentiert hierfür extra neue Figuren. Im November steht außerdem das 60. Jubiläum des Sandmännchens an.



Für neue Pittiplatsch-Folgen innerhalb der Kindersendung "Unser Sandmännchen" hat ein Figurenbauer aus dem Münsterland dem beliebten Kobold und seinen Freunden neues Leben eingehaucht. Die neuen Handpuppen von Pittiplatsch, der Ente Schnatterinchen und dem Hund Moppi sind die Helden in 13 neuen Abendgruß-Folgen. Sie sollen zum 60. Geburtstag des "Sandmännchens" im November im RBB Fernsehen, im MDR und beim KiKa ausgestrahlt werden. Der Klassiker Pittiplatsch wird damit erstmals seit 1991 wieder neu produziert.