"Sankt Maik" gegen "Um Himmels Willen" - wer bekommt den Segen?

Die eigenproduzierte Serie ist die hohe Kunst der Fernsehschaffenden. Klar ist: Nur wenige Neuentwicklungen kommen durch. RTL hat jetzt den Dienstagabend für Serien aus eigenem Haus freigeräumt.



Ein Trickdieb, ein Anwalt, eine Anwältin und ein Arzt sollen RTL jetzt das Gefühl geben, dass es doch funktioniert. Um diese Figuren hat der Kölner Privatsender vier Serien gedreht, die allesamt dienstags ausgestrahlt werden sollen. Dienstags? Richtig. Auf diesen Termin hat das Erste seit Jahren ein Abo auf Erfolg abgeschlossen, denn nur ARD-Serien erreichen mit Werten von fünf oder sechs Millionen Zuschauern zwischen 20.15 und 21.45 Uhr respektable Werte und kontinuierliche Publikumsbindung. Doch nun kommt RTL und serviert von diesem Dienstag an eigene Kreationen gegen das Erste.