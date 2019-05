"Sankt Maik" predigt wieder bei RTL - Start auch bei RTL UHD

Die zweite Staffel "Sankt Maik" startet bei RTL auf allen Ausspielwegen - klassisch bei RTL, online bei TV Now und auch in UHD via HD Plus. Als Fake-Pfarrer predigt und lügt Daniel Donskoy auch in den neuen Folgen, was das Zeug hält.



Am heutigen Dienstag (7. Mai) nimmt RTL seine Zuschauer wieder mit ins beschauliche Läuterberg. Dort ist Schauspieler Daniel Donskoy wieder als der falsche Pfarrer Sankt Maik in Aktion zu sehen. In der zweiten Staffel "Sankt Maik" ist in der Gemeinde wieder einiges los.