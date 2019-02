Sarah Lombardi gewinnt "Dancing on Ice"

Sarah Lombardi kürt ihre Strapazen der vergangenen Monate und setzt sich im großen Finale von "Dancing on Ice" gegen John Kelly und Sarina Nowak durch.



Mit ihren beiden Eistanz-Performances überzeugt sie die Jury und die Sat.1-Zuschauer am Sonntagabend und erhält in ihren beiden Küren die volle Jury-Wertung von jeweils 40 Punkten. John Kelly fährt mit seinen Küren auf den zweiten Platz, Sarina Nowak wird Drittplatzierte bei "Dancing on Ice".