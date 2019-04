Sarah Lombardi heuert auf dem Traumschiff an

Nachdem Florian Silbereisen (37) Anfang des Jahres die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns übernommen hat und damit in die Fußstapfen von Sascha Hehn tritt, hat nun ein neues prominentes Gesicht auf dem Traumschiff angeheuert.



Wie Sarah Lombardi auf ihrem Instagram-Account "Sarellax3" ihren Followern mittteilte, wird sie an Bord des "Traumschiffs" anheuern.