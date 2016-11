Sarah und Pietro Lombardi trennen sich mit RTL2-Show

Besonders geheimgehalten haben die beiden ihr Privatleben noch nie. Nun trennen sich Sarah und Pietro Lombardi, wie sie auch zusammengefunden haben: im TV, zu sehen wird die Prozedur bei RTL2..



Wie diverse Medien berichten, tragen Sarah und Pietro Lombardi ihre Trennung im TV aus. Nachdem sich die beiden bei RTLs "Deutschland sucht den Superstar" kennenlernten und ihre Beziehung vor laufender Kamera festhielten, heirateten sie natürlich auch fürs Fernsehen und dokumentierten dort auch Sarahs Schwangerschaft. Immer konnten die Zuschauer bei RTL2 am Leben der beiden teilhaben. Nun ist alles vorbei. Zumindest fast. Denn auch die Trennung schafft es ins Fernsehen. Offensichtlich im Rahmen eines zweiteiligen TV-Specials bei RTL2.