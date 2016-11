Sat.1: Beim Halbfinale von "The Taste" kochen die Emotionen hoch

Die Entscheidung in der laufenden Staffel von "The Taste" naht. Und gleich zum Start des Halbfinales am Mittwoch kochen nicht nur bei den Teilnehmern die Emotionen hoch.



"The Taste" läutet das Halbfinale ein. Die Teams von Roland Trettl, Cornelia Poletto und Frank Rosin bestehend jeweils nur noch aus zwei Köchen, während sich Alexander Herrmann noch über drei Gehilfen freuen darf. Nun trifft er allerdings auf seinen Erzfeind, den "King of Kotelett" Ludwid Lucki Maurer. Zwei von Herrmanns Teammitgliedern mussten in der vergangenen Staffel dran glauben, als Maurer Gastjuror war.



Das bringt Alexander Herrmann zum Kochen. Denn erneut droht seinem Team das Ende, wenngleich Maurer argumentiert, dass er im Halbfinale lediglich sagt, welcher Löffel ihm am viertbesten geschmeckt hat. Laut Herrmann bewertete der Gastjuror allerdings am Thema vorbei, denn dem Motto Handwerk gerecht, sei gerade dieser Löffel handwerklich nicht mehr zu toppen. Seine Reaktion löst bei den Kandidaten Entsetzen aus, denn Alexander Herrmann verlässt wutentbrannt das Studio. Ob sich der Promi-Koch wieder einkriegt, sieht der Zuschauer am Mittwoch, den 16. November, ab 20.15 Uhr bei Sat.1.

