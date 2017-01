Sat.1: Claus Strunz wird neuer "Akte"-Moderator

Ab Dienstag wird Claus Strunz zum ersten Mal durch das Reportermagazin "Akte" von Sat.1 führen. Nach über 20 Jahren hatte Ulrich Meyer zum Jahreswechsel als Moderator aufgehört.



Es ist eine Seltenheit, dass eine Sendung über 1000 Folgen on air bleibt. Das Sat.1-Magazin "Akte" hatte zudem die ganze Zeit über noch denselben Moderator. Über 20 Jahre moderierte Ulrich Meyer das Format, sodass man ihn inzwischen mit dem Reportermagazin assoziiert. Am Dienstag folgt nun allerdings ein Wechsel vor der Kamera, wenn auch ein erzwungener.