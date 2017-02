Sat.1: "Criminal Minds"-Ableger ermittelt über US-Grenzen hinaus

Mit dem neuen "Criminal Minds"-Spin-off "Beyond Borders" holt sich Sat.1 ab Ende März ein internationales Konzept und ein neues Team als Free-TV-Premiere ins Programm.



Bereits im Januar lief "Criminal Minds: Beyond Borders" auf dem Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions. Nun steht die Free-TV-Premiere beim Hauptsender an. Ab dem 23. März immer donnerstags um 20.15 Uhr ermittelt das neue Team des nunmehr zweiten "Criminal Minds"-Spin-off bei Sat.1. Im Gegensatz zu "Criminal Minds: Team Red" konnte sich "Beyond Borders" im US-Markt besser behaupten. Endete Ersteres nach Staffel 1, ist die zweite Staffel für "Criminal Minds: Beyond Borders" bereits in der Mache.