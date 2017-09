Sat.1: "Criminal Minds" geht weiter

Ende des Monats geht es weiter mit der US-Serie "Criminal Minds". Jeden Donnerstagabend gibt es eine weitere Folge der zwölften Staffel der Krimiserie.



Zur Primetime hat sich Sat.1 ab dem 20. September wieder eine neue Folge der zweiten Hälfte der zwölften Staffel von "Criminal Minds" in den Programmplan eingetragen. Und es geht wieder spannend los: Eine Bande bricht in die Villen San Diegos, feiert dort Partys und tötet anschließend die Bewohner, die nichtsahnend nach Hause kommen.

Alte Bekannte feiern ihr Comeback. So ist zum Beispiel Agent Derek Morgan (Shemar Moore) wieder mit an Bord. Den Durchbruch in Hollywood hat Moore leider nicht geschafft, den er nach dem Abschied nach Staffel Elf erwartete. Daher muss er Figur Morgan wieder bei "Criminal Minds" ermitteln.



Als die Serie im Frühjahr bei Sat.1 lief, konnte sie gute Quoten vorweisen. Bis zu 13,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte der Krimi-Dauerbrenner.



Sollte auch die zweite Hälfte der zwölften Staffel so laufen, wird es sicherlich auch noch mehr der "Behavioral Analysis Unit" bei Sat.1 zu sehen sein. Der US-Sender CBS hat schon eine weitere Staffel bestellt.