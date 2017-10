Sat.1: Drehstart für Komödie über Modebranche

Nadja Auermann steht bis Mitte November in Berlin für Sat.1 vor der Kamera. Für die TV-Komödie mit dem Arbeitstitel "Entdecke die Mandy in dir" gibt das einstige Topmodel sein Debüt beim Privatsender.



Auermann, die wegen ihrer langen Beine im "Guinnessbuch der Rekorde" stand, spielt die Rolle der Stardesignerin Agnes van Beuyten.