Sat.1: Drei Spiele der Divisional Round der NFL-Playoffs live

Acht Teams sind es noch, die in der NFL um dem 51. Super Bowl kämpfen. In der Divisional Round kommen die vier besten Teams der Saison mit Heimrecht zum Zuge. Sat.1 zeigt drei der vier Partien der Runde live.



In der zweiten Runde der NFL-Playoffs steht die Divisional Round an. Insgesamt sind noch acht Teams im Rennen um die Vince-Lombardy-Trophäe und den 51. Super Bowl. In Runde zwei greifen jetzt die Dallas Cowboys, die New England Patriots, die Atlanta Falcons und die Kansas City Chiefs mit Heimrecht ins Geschehen ein.