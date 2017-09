Sat.1: "Genial daneben"-Comeback geht weiter

Sat.1 zeigt neue Folgen von "Genial daneben". Erst im Frühjahr hatte die Rate-Show mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen ihr umfeiertes Comeback gegeben. Nun geht es weiter.



"Genial daneben" lag Sat.1 gewiss nicht, als es die beliebte und etwas andere Rateshow nach Jahren der TV-Abstinenz wieder zum Leben erweckte. Nach der Rückkehr im Frühjahr mit sechs Episoden gab der Sender neue Folgen in Auftrag. Die neueste Ausgabe läuft am kommenden Freitag, den 8. September.