Sat.1 Gold: "Doc Martin" feiert Premiere im Free-TV

Die Arztserie "Doc Martin" ist nicht mehr länger nur den Sky-Kunden vorbehalten. Sat.1 Gold holt den Schauspieler Martin Clunes in seiner Rolle als Londoner Chirurg ins Free-TV.



Ab 16. Februar können Sat.1 Gold-Zuschauer freitags "Doc Martin" in Doppelfolgen sehen. Bisher war die britische Serie in Deutschland lediglich über den Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen.