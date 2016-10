Seit geraumer Zeit ist die Rückkehr der "Mutter aller Dating-Shows" beschlossene Sache. Nun ist es fast soweit: Sat.1 Gold bringt "Herzblatt" als "Herz sucht Liebe" zurück.



Am heutigen Mittwoch geht es los: Sat.1 Gold zeigt um 20.15 Uhr den Auftakt von "Herz sucht Liebe". Damit springt der Spartensender der ProSiebenSat.1-Gruppe auf den Retro-Zug auf und erweckt das Kuppel-Format "Herzblatt" wieder zum Leben. Die Dating-Show wird als "Mutter aller Dating-Shows" gehandelt und hat zahlreichen Nachfolge-Formaten den Weg geebnet. Als Moderator von "Herz sucht Liebe" führt Thomas Ohrner durch die Sendung, in der sich zwei Seelen suchen und vielleicht auch dauerhaft finden.