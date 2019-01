Sat.1 Gold glänzt zum sechsten Geburtstag in neuem Design

Sat.1 Gold feiert heute seinen sechsten Geburtstag und erstrahlt pünktlich zum Jubiläum in einem komplett neuen Design.



Sat.1 Gold hat ein neues Logo. Zum heutigen sechsten Geburtstag, 17. Januar 2019, erscheint der Sender in neuem Design. Das Senderlogo ist nun runder und funkelt mit mehr titelgebendem Couleur. Außerdem gibt es auch einen neuen Claim: "Mit dem Herzen sehen".