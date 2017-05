Sat.1 Gold mit bestem Tagesmarktanteil seit Sendestart

Seit über vier Jahren ist der Spartenkanal Sat.1 Gold auf Sendung. Nun wurde am Himmelfahrts-Feiertag der beste Tagesmarktanteil erreicht.



Sat.1 Gold bringt eine Mischung aus deutschem Kultprogramm, Eigenproduktionen, Spielfilme, Dokus und Krimis, mit der man die Zielgruppe von 40- bis 64-jährigen Frauen erreichen will.