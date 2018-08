Sat.1 Gold startet eigene Carpool-Karaoke-Variante

Mit den Stars aus der Musikbranche durch die Gegend fahren, Lieder trällern und dann noch Gage dafür bekommen - Maximilian Arland und Evelyn Weigert machen bald genau das bei Sat.1 Gold.



Im Auftrag des Fernsehsenders Sat.1 Gold setzen sich TV-Entertainer Maximilian Arland (37) und Moderatorin Evelyn Weigert (28) von diesem Donnerstag (20.15 Uhr) für die vierteilige Show "Der Schlagerbulli" hinters Steuer eines alten VW-Busses (Jahrgang 1967), wie der Privatsender am Dienstag mitteilte.