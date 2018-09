Sat.1: Hape Kerkeling macht sich auf den Weg der Erkenntnis

Im Jahr 2001 pilgerte der Entertainer Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg 800 Kilometer durch Spanien. Nach seinem Burn-Out nahm er sich diese Auszeit und schrieb darüber einen Reisebericht.



Der Reisebericht wurde unter dem Titel "Ich bin dann mal weg" zum Bestseller. Er hielt sich über 100 Wochen auf Platz eins auf der Spiegel-Bestsellerliste und wurde über vier Millionen Mal verkauft.