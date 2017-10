Sat.1: Henning Baum wird vom letzten Bullen zum "Staatsfeind"

Henning Baum, bekannt aus der Serie "Der letzte Bulle", wird in einem neuen Sat.1-Zweiteiler zum meistgesuchtesten Verbrecher Deutschlands. In München haben jetzt die Dreharbeiten unter dem Arbeitstitel "Der Staatsfeind" begonnen.



Kommissar Anger gerät unversehens ins Fadenkreuz gefährlicher Mächte. Dabei muss er sich die Frage stellen, wie weit er gehen würde, um seine Familie zu schützen. Kann er die Sicherheit der Familie über die einer ganzen Nation stellen?