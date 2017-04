Sat.1: "It’s Showtime" löst Gottschalks "Little Big Stars" ab

Die neue Talentshow "It's Showtime!" mit Michelle Hunziker, Michael "Bully" Herbig und Sasha wird ab Mai "Little Big Stars" ablösen. Eigentlich war die Show mit Thomas Gottschalk auf vier Folgen angesetzt.



Artisten, Sänger, Magier und Tänzer, sie alle haben Ihre Chance bei "It’s Showtime", der neuen Talentshow mit Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und dem Sänger Sasha. Dazu müssen sich die Talente dem Votum des Studiopublikums und einer Jury stellen. Insgesamt sechs Sendungen sind geplant.