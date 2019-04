Sat.1: "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" mit neuen Folgen

Sat.1-Moderatorin Julia Leischik begibt sich wieder auf die Suche - in der neuen Staffel könnte sie jedoch erstmals ratlos zurückbleiben.



Jährlich verschwinden rund 5.000 Menschen in Deutschland spurlos. Glücklicherweise werden viele von ihnen schon nach wenigen Tagen aufgefunden. In einigen Fällen weiß aber selbst die Polizei nicht weiter. Manchmal werden Menschen durch das Schicksal über Jahrzehnte von ihren Eltern, Kindern oder Geschwistern getrennt.