Sat.1: Luke Mockridge bringt "switch reloaded" in die Prime Time

In "Luke! Die 2000er und ich" macht Luke Mockrige gemeinsame Sache mit Max Giermann. Die beiden holen die Kultsendung "switch reloaded" in die Sat.1 Prime Time.



Ob in der Rolle des Stefan Raab, Jorge González, Stromberg oder Oliver Geissen - Luke Mockridge und Max Giermann feiern TV-Momente des vergangenen Jahrzehnts. Das Ergebnis ist in "Luke! Die 2000er und ich" zu sehen.