Sat.1: Luke Mockridge spielt zur Prime Time Fangen mit Promis

In "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" jagt Luke Mockridge Sophia Thomalla, David Odonkor und Daniel Donskoy über die Bildschirme der Sat.1-Zuschauer. Der Moderator ruft mit diesem Schabernack zur Revanche auf.





Am Freitag (22. März) will Luke Mockridge seine Niederlage vergessen machen und läutet die Revanche von "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" ein. Um 20.15 Uhr fordert der Comedian bei Sat.1 diverse Promis heraus.