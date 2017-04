Sat.1: Marlene Lufen lädt spätabends zum Gespräch

Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen bekommt eine neue Sendung zugesprochen. Ab 30. Mai lädt sie in gemütlichem Ambiente zu "Dinner Party - Marlene lädt zum Talk".



Bei Sat.1 wird es tiefgründig. Ab dem 30. Mai lädt Moderatorin Marlene Lufen immer dienstags um 0.15 Uhr zu "Dinner Party - Marlene lädt zum Talk". Freuen können sich die Zuschauer auf prominente Gesprächspartner wie Paula Lambert, Joyce Illg und Sebastian Krumbiegel sowie auf Experten, die passend zum Thema ihre Sicht der Dinge erläutern.