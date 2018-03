Sat.1-Moderator Martin Haas gestorben

Wie der Sender via Facebook bekanntgab ist der langjährige Sat.1-Moderator Martin Haas (55) völlig überraschend verstorben.



Martin Haas ist tot. Dies teilte der Münchner Privatsender am Mittwoch mit. Seit 1991 präsentierte Haas die Nachrichten im Sat.1-Frühstücksfernsehen und war damit der dienstälteste Moderator des Senders.