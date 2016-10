Sat.1: Nena und Tochter bewerten bei "The Voice Kids"

Bei der Castingshow "The Voice Kids" in Sat.1 ist bald ein ungewöhnliches Coach-Duo zu sehen. Nena und Larissa bilden das erste Mutter-Tochter-Team. Sie ersetzten damit Lena Mayer-Landrut.



Nena und ihre Tochter Larissa Kerner sorgen für eine weltweite Neuheit bei "The Voice": Sie besetzen den ersten weiblichen Doppelstuhl der Castingshow. Zusammen sucht das Mutter-Tochter-Team bei der Kinder-Variante "The Voice Kids" nach jungen Gesangstalenten. Außerdem dabei sind die Coach-Kollegen Mark Forster und Sasha.