Sat.1: Neue Familienshow mit Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk kann es nicht lassen: Für Sat.1 übernimmt er die Moderation einer großen Familienshow am Sonntagabend. Bei "Little Big Shots" werden Kinder aus aller Welt eingeladen.



