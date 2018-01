Sat.1: Neue Folgen von "Genial daneben" und "Paul Panzer"

Die dritte Staffel nach dem Comeback von Hugo Egon Balders Show "Genial daneben" steht an. Auch bei "Paul Panzers Comedy Spieleabend" wird auf Sat.1 wieder gezockt.



Ab 26. Januar stellt Hugo Egon Balder Prominenten knifflige Fragen aus den Reihen der Zuschauer. In "Genial daneben" werden dann bei Sat.1 Fragen geklärt wie: Was ist das 'Großmutterloch'? Max Giermann vermutet einen besonders steilen Skihang dahinter, Wigald Boning hingegen ein Höhlensystem in Bosnien.