Sat.1: Neue Jurymitglieder bei "Superpets"

Castingshows mit menschlichen Kontrahenten gibt es viele. Ab Herbst wird bei "Superpets" hingegen das talentierteste Tier der Welt gesucht. Michelle Hunziker wird dann in der Jury neue Kollegen begrüßen können.



Im Herbst startet Sat.1 die zweite Staffel der Castingshow "Superpets". Dafür wird es eine neue Besetzung am Jurytisch geben. Neben Michelle Hunziker suchen dann Jorge Gonzales, Christoph Maria Herbst das talentierteste Tier der Welt.