Sat.1: Neues Logo im Retro-Look

Am Mittwoch ist es soweit: Sat.1 präsentiert sein neues Logo. Auch das eingeblendete Senderlogo wird erneuert. In Erinnerung an alte Zeiten wird der Sat.1-Ball wieder knallbunt. Auch die Schriftart soll erneuert werden.



Sat.1 will anscheinend an alte Hoch-Zeiten anschließen. Das neue Logo, das der Sender am Mittwoch präsentieren wird, erinnert an das frühere Logo: Der Sat.1-Ball soll nämlich wieder bunt werden, meldet das Portal "Wunschliste". Das Innere des Balles soll außerdem wieder weiß werden. Damit ändert sich auch das eingeblendete Logo des Senders und die Schriftart.