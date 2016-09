Sat.1: "The Voice of Germany" kriegt neuen Sendeplatz

Programmänderung bei Sat.1: Bald startet die Castingshow "The Voice of Germany" in die nächste Runde. Neben dem neuen Jurymitglied Yvonne Catterfeld, kriegt die Show bei Sat.1 einen neuen Sendeplatz, dafür müssen die Sonntags-Krimis weichen.



Etwas ganz Neues beim Bällchensender, der so manches Mal mit schwächelnden Quoten zu kämpfen hat: Die neue Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" kriegt bei Sat.1 einen neuen Sendetermin. Die Show wird von Freitag auf den reichweitenstarken Sonntagabend befördert. Bisher hatte den Sendeplatz die Krimi-Serie "Navy CIS". Jetzt muss sie der Musik-Show weichen und wird künftig am Montag ausgestrahlt. Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Besondere Programme brauchen besondere Programmierungen. Der Sonntagabend ist der wichtigste Fernsehabend der Woche. Hier werden die höchsten TV-Reichweiten erzielt." Der Sendetermin auf ProSieben am Donnerstag bliebt aber unverändert.