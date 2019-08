Sat.1: Thriller satt im Herbst

Im Herbst gehört der Montagabend bei Sat.1 den Thrillern. Die gleiche Strategie ist man bereits im Vorjahr gefahren.



Der TV-Sender Sat.1 zeigt im Herbst 2019 eine Reihe mit Filmen, die nach Kriminalromanen gedreht worden sind. Sie laufen auf dem Sendeplatz am Montag, 20.15 Uhr. Los geht es im Oktober mit "Todesfrist" (Regie: Christopher Schier), basierend auf dem Roman des österreichischen Bestsellerautors Andreas Gruber. Die Kommissarin Sabine Nemez (Josefine Preuß) und Maarten S. Sneijder (Raymond Thiry), Fallanalytiker vom Bundeskriminalamt, ermitteln in einer grausamen Mordserie, die sich an das Kinderbuch "Der Struwwelpeter" anlehnt.