Sat.1: Ulrich Meyer gibt Ausstand bei "Akte"

Nachdem er 22 Jahre "Akte" auf Sat.1 moderierte, gibt Ulrich Meyer am Dienstag seinen Ausstand bei dem Magazin. "Akte"wird im kommenden Jahr mit neuem Moderator fortgesetzt.



Der Countdown für 2016 läuft. Und am Ende des Jahres steht noch eine Veränderung an, das Personenkarussell bei Sat.1 dreht sich. Ulrich Meyer kehrt der "Akte" bei dem Free-TV-Sender den Rücken. Am Dienstag ab 22.15 Uhr moderiert er das Magazin zum letzten Mal.