Sat.1: Wenn Promis die Schulbank drücken

In "Luke! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" schickt Comedian Luke Mockridge Promis wieder in die Schule - und lässt sie für Sat.1 gegen "echte" Schulkids antreten.



"Luke! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids" stellt die Promis auf die Probe. Im Wettstreit mit Schülern müssen die VIPs zeigen, was von all dem Unterrichtsstoff hängen geblieben ist. Ob sie sich behaupten können, zeigt Sat.1 am Freitag ab 20.15 Uhr. Die Premiere der neuen Sendung von und mit Luke Mockridge feiern Showmasterin Hella von Sinnen, Olympiasieger Fabian Hambüchen, Musiker Johannes Oerding und Comedian Ingmar Stadelmann.